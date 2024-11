Ad Alghero nasce la passione per la gastronomia. Michele Porcheddu ha già iniziato un percorso divenendo nel 2023 il più giovane esponente della gastronomia sarda

Nel 2023 sono diventato il più giovane esponente della gastronomia nella nostra isola. Adesso con gli articoli mi sono fermato un po’ per altri problemi, ma riprenderò prima possibile”. Davvero un appassionato a 360 gradi, il quale ha trovato un indirizzo ben preciso. “Ho un forte legame con la Sardegna e mi trovo anche a raccontare la storia della gastronomia nella nostra isola. Soprattutto per essere esempio ai miei coetanei. Sui social pubblico quelle che sono le ricette che ritengo idonee. Sto inoltre lavorando per un progetto scolastico che potrebbe essere la molla per tanti ragazzi che magari non trovano sbocchi in altri campi”. Resta la fotografia di un ragazzo giovanissimo, il quale non si è fermato davanti a quelle che potevano essere le difficoltà iniziali. Nativo di Thiesi si è dovuto trasferire al Convitto algherese per poter proseguire gli studi ed inseguire il suo sogno gastronomico.

È la Sardegna che riscopre le proprie risorse. Michele Porcheddu, 16 anni, ha le idee chiare. Studente al terzo anno dell’istituto alberghiero di Alghero ed una passione smisurata per la cucina. Ha la gastronomia nel sangue ed il suo impegno è quello di riuscire a far conoscere quelle che sono le risorse sarde, dando anche consigli sull’alimentazione. “Da circa tre anni gestisco un profilo su Instagram.-dice Michele Porcheddu-Che devo dire raccoglie un seguito non indifferente. Inoltre scrivo anche per la Nuova Sardegna ed pure per Food News Italia.