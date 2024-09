Vigilia dell’evento di “Beach Soccer” ad Alghero. Roberto Desini: “Ci attende una notevole mole di lavoro per accogliere tutti coloro che vorranno partecipare alla kermesse”.

Dal 17 al 22 poi la palla passerà al campionato mondiale con la partecipazione di 32 formazioni fra maschile e femminile. In due settimane è prevista la presenza di 1.300 persone, quindi vi sarà lavoro soprattutto per l’indotto. È una manifestazione, quella che stiamo organizzando, che ha un costo di 700.000 euro. Sicuramente non cifre da prendere sotto gamba”. E l’Italia come si colloca in questo contesto? Già lo scorso anno la compagine azzurra riuscì a conquistare il titolo europeo superando per 5 a 4 la Spagna in una gara entusiasmante. Ancora Desini: “Ovviamente si auguriamo di ripetere l’impresa, anche se siamo consci del fatto che le altre nazionali si sono rinforzate, vedi la stessa Spagna, ma anche la Germania. Le prospettive sono altissime, considerando anche il fatto che a febbraio l’Italia è arrivata seconda ai mondiali, perdendo il finale contro il Brasile a livello maschile. Inoltre c’è una crescita importante della nazionale femminile che potrà darci in futuro tantissime soddisfazioni. Da considerare che ad Alghero vi sono due campi agibili, uno dei quali però lo riserveremo per il mondiale. L’ingresso sarà gratuito e la tribuna ha una capienza di 1.200 posti”. Attualmente Roberto Desini ricopre un incarico istituzionale a Sennori.

