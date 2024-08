Via al nuovo capitolato. Nella prossima stagione turistica Alghero migliorerà. Raniero Selva: “Negli ultimi anni la città è stata trascurata. Ora dobbiamo rimediare”.

“Ho fatto l’assessore negli ultimi tre anni della giunta Bruno.-ha detto Raniero Selva-Siamo passati alla raccolta dei rifiuti porta a porta, migliorando la situazione in maniera esponenziale, soprattutto nel centro storico. Abbiamo toccato addirittura il 70% della raccolta e questo è un risultato per nulla trascurabile. I cittadini avevano imparato a differenziare riuscendo a capire che per loro era solo un vantaggio. Mi dicono che adesso la differenziata è arrivata al 73% e dunque ciò vuol significare che la nostra parte l’avevamo fatta”.





Per Alghero si aprono adesso nuove prospettive. “Il vecchio appalto è scaduto ad aprile.-ha continuato Raniero Selva-C’è stato un ritardo che ha trascinato avanti le cose. La città negli ultimi anni è stata trascurata, ora stiamo preparando la nuova gara che ci auguriamo sia pronta per novembre, che però non potrà far operare la nuova azienda che subentra a giugno-luglio del prossimo anno, poichè ci sono delle tempistiche burocratiche da rispettare, che vadano di pari passo con delle direttive europee.





Comunque abbiamo già messo in campo, come già detto, il nuovo capitolato in modo che questa azienda cominci a lavorare prima possibile. Le criticità ad Alghero sono quelle derivanti da coloro che hanno le seconde case, dagli affitti in nero, che mal si coniugano con quelle che sono le esigenze dell’amministrazione comunale. Altre criticità sono quelle dei bar o dei ristoranti o dei B&B che non rispettano le regole e non fanno uso dei raccoglitori che sono stati messi a disposizione”.





Poi Raniero Selva fa un plauso ai dipendenti: “Li devo ringraziare per il lavoro che svolgono. Io magari spengo il telefono e non sono raggiungibile, invece abbiamo creato una chat alla quale chiunque può accedere anche in ora tarda. Come Amministrazione siamo sul pezzo e settimanalmente ci incontriamo per confrontarci sui problemi che emergono”. È stato inaugurato un nuovo Ecocentro a Santa Maria La Palma. Un sito che servirà per dare un ulteriore impulso alla raccolta. “Lo abbiamo fortemente voluto.-ha concluso l’assessore comunale-Sarà utile per uscire da questa situazione che si è creata. Non so se combinata ad arte oppure no”.

Tutto da scrivere il futuro. Raniero Selva, assessore comunale all’ambiente, si batte per rendere Alghero più vivibile, a misura d’uomo. Anche e soprattutto quando, nel periodo estivo, lievitano le presenze ed i problemi si ingigantiscono. Ma c’è già pronto un piano per una miglioria globale.