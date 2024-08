Jeda: "Nicola può fare bene al Cagliari, ma è presto per parlare di scontro salvezza contro il Lecce"

Sarà una terza giornata abbastanza particolare per lei, visto che allo stadio Via del Mare si affronteranno Lecce e Cagliari. Che partita si aspetta? "Non sarà una sfida semplice e vedremo due squadre che si affronteranno a viso aperto. Siamo solo alla terza giornata di campionato: per questo motivo, credo anche che non si possa già parlare di partita delicata per la lotta salvezza."





La formazione rossoblù arriva da due pareggi consecutivi: Roma e Como. Come possiamo analizzare questi due risultati? "Il Cagliari non è partito male, anzi... Mi sarei aspettato qualcosa in più con il Como, ma fare punti in Serie A è molto difficile. Possiamo dire, però, che sono due buoni risultati."





Che cosa può dare Nicola dopo Ranieri? "Sono convinto che Nicola saprà farsi volere bene e soprattutto saprà trasmettere le sue idee nella maniera più chiara possibile, con i giocatori che lo seguiranno sicuramente. L’eredità di Ranieri non è semplice, ma ora bisogna guardare avanti." Quale voto dà al calciomercato del Cagliari e al calciomercato del Lecce, in questa stagione? Quali acquisti la convincono e cosa crede che manchi, invece, a queste squadre? "Difficile dare un voto adesso, bisogna avere più tempo per poter valutare meglio le due squadre. Penso 6.5 al Cagliari e un 6 al Lecce. Comunque, aspetterei almeno la settima giornata per giudicare meglio."

Con l’atteso incontro tra Lecce e Cagliari ormai alle porte, abbiamo chiesto un’opinione al doppio ex Jeda, che ha giocato per entrambe le squadre, sulla sfida di sabato pomeriggio al Via del Mare. L’ex attaccante brasiliano si è espresso anche sulle prime due partite stagionali del Cagliari e ha assegnato un voto provvisorio al mercato estivo della squadra sarda.