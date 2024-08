Intervista a Marco Atzeni, giovane sassarese autore di successo con il suo "Le Due Città"

"Le Due Città" narra di delitti e misteri che coinvolgono un giovane scrivano e una serie di affascinanti personaggi, tra cui la ricca donna Musso e un barone potente. Pubblicato nel maggio 2024 dalla casa editrice nuorese Maestrale, il romanzo è diventato un piccolo caso editoriale, vendendo oltre 3500 copie in soli tre mesi e raggiungendo rapidamente la terza edizione. Ora, il libro è già alla terza ristampa e va verso la quarta, grazie alla risposta entusiasta del pubblico. Abbiamo intervistato Marco Atzeni in esclusiva per approfondire la sua esperienza e il successo del suo libro.



Marco, è un piacere averti qui con noi oggi. Hai recentemente pubblicato un libro che sta avendo un grande successo in Sardegna. Vuoi raccontarci un po' la tua esperienza? "Grazie per l'invito. Sì, è stato davvero un periodo intenso e gratificante. Tutto è iniziato circa quattro anni fa, quando ho iniziato a fare delle ricerche storiche su Sassari, concentrandomi principalmente sulla storia dei palazzi ottocenteschi e sulle persone dietro le statue monumentali del cimitero. La mia passione per queste storie ha iniziato a crescere e, con essa, anche l'interesse delle persone."





E come sei passato dalle ricerche storiche alla scrittura di un libro? "L'idea di scrivere un libro mi è venuta grazie all'interesse crescente delle persone. Avevo già un manoscritto che non avevo terminato, ma grazie all'incoraggiamento dei lettori, ho deciso di portarlo a termine. Il romanzo è stato pubblicato da Maestrale e ha avuto un successo immediato. Non mi aspettavo una risposta così positiva, ma siamo andati in ristampa dopo soli 15 giorni e ora siamo già alla terza edizione, con la possibilità di arrivare presto alla quarta."





Davvero un risultato notevole per un autore esordiente! Puoi dirci qualcosa di più sul contenuto del tuo libro? "Certamente. Il libro è ambientato a Sassari e mescola elementi fantastici con fatti storici reali. I personaggi secondari e i retroscena sono ispirati alle cronache reali delle mie ricerche. Questo conferisce al lettore un'immersione maggiore, rendendo la narrazione avvincente e realistica. È una sorta di mix tra un libro storico e un romanzo di fantasia."





Qual è stata la reazione del pubblico finora? L'affetto del pubblico è stato incredibile. Ricevo continuamente messaggi di persone che hanno apprezzato il libro e che lo consigliano ad altri. È davvero gratificante vedere quanto la mia opera sia riuscita a toccare i lettori. Non mi aspettavo un tale apprezzamento, soprattutto considerando che è il mio primo libro. Questo mi spinge a continuare a scrivere e a migliorarmi sempre di più.





Hai qualche progetto futuro in mente? Sicuramente continuerò a scrivere. L'accoglienza positiva di questo libro mi ha dato molta fiducia. Spero di poter condividere presto altre storie con i miei lettori.





Grazie mille, Marco, per aver condiviso la tua esperienza con noi. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro e speriamo di leggere presto un tuo nuovo libro. "Grazie a voi per l'opportunità. Un saluto a tutti i lettori e un grazie speciale a chi ha sostenuto il mio lavoro."

Marco Atzeni, nato a Sassari nel 1984, è un promettente autore italiano che sta riscuotendo grande successo con il suo romanzo d'esordio "Le Due Città". Laureato in Economia, Atzeni lavora come impiegato pubblico nella ragioneria dell'Amministrazione Provinciale di Sassari. Nonostante la sua carriera nell'amministrazione pubblica, Marco ha sempre coltivato una profonda passione per la storia della sua città natale e per la scrittura creativa. La notorietà di Atzeni è cresciuta grazie al suo blog "Storia di Sassari", dove racconta con dettagliata precisione e passione le storie, i luoghi e i personaggi della Sassari ottocentesca. Questo interesse per la storia locale ha gettato le basi per il suo romanzo, ambientato nella Sassari di fine Ottocento.