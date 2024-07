Eleonora Chessa: La fotografa algherese che ha realizzato il sogno americano

È stato qui che ha incontrato Fabrizio Corona, una figura determinante nella sua carriera. Con grande tenacia e intraprendenza, Eleonora è riuscita a entrare nel team di Corona, lavorando come fotoreporter e paparazzo per la sua agenzia fotografica. La sua carriera ha preso una svolta internazionale quando ha iniziato a collaborare con agenzie di fama mondiale come Splash News e The Mega Agency, ritraendo figure iconiche come Kim Kardashian, Angelina Jolie e Mickey Rourke.





Eleonora non si è limitata al mondo delle celebrità dello spettacolo, ma ha anche esplorato la fotografia sportiva, accompagnando suo marito, il giocatore di basket Mike Efevberha, in giro per il mondo, da Taiwan a Dubai, dalla Corea del Sud alla Francia. Pochi giorni fa, Eleonora ha realizzato un book fotografico per Elisabetta Canalis, la celebre showgirl italiana. Lavorare con la Canalis è stato un momento di grande soddisfazione per Eleonora, che ha saputo catturare con il suo obiettivo l'essenza e la bellezza di Elisabetta in un contesto naturale e suggestivo. Questo lavoro è solo l'ultimo di una serie di progetti che Eleonora ha portato avanti con passione e dedizione, dimostrando la sua capacità di adattarsi a diversi contesti e di eccellere in ogni situazione. Eleonora Chessa incarna perfettamente il sogno americano, partendo da una piccola città sarda per conquistare il mondo con la sua arte. La sua storia è un esempio di come la passione, la determinazione e il talento possano trasformare i sogni in realtà, ispirando molte altre persone a seguire le proprie ambizioni senza paura.

Eleonora Chessa, fotografa originaria di Alghero, ha vissuto un percorso straordinario che l'ha portata a lavorare con alcune delle più grandi celebrità internazionali. Dalla sua Alghero, Eleonora si è trasferita a Milano, dove ha iniziato a lavorare nell'ambiente glamour dell'Hollywood, il celebre locale notturno.