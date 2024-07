L'algherese Alberto Conoci per la Universal a Parigi con Katy Perry

Recentemente, Alberto è stato coinvolto in un progetto di grande rilevanza: la promozione del nuovo album di Katy Perry. "È stato un onore essere scelto per lavorare su questo progetto. Sono stato inviato a Parigi per un evento esclusivo organizzato da Universal Global, dove ho avuto l'opportunità di incontrare Katy Perry in persona", racconta con entusiasmo. L'evento si è tenuto all'Hotel Elysées Biarritz di Parigi il 25 giugno e ha riunito i referenti di Universal da tutta Europa per presentare i nuovi brani dell'artista.





"La giornata è stata intensa ma incredibile", ricorda Alberto. "Abbiamo ascoltato in anteprima alcune tracce del nuovo album, con Katy che ci ha spiegato il significato dietro ogni canzone. Dopo la presentazione, abbiamo avuto l'opportunità di interagire con lei, scattare foto e girare qualche video promozionale." La promozione di un album non si ferma all'evento esclusivo. "Una volta tornato in Italia, continuerò a lavorare con il team per pianificare tutte le attività promozionali e di marketing legate all'uscita del disco. Questo include contatti con radio, stampa, TV e piattaforme digitali come Spotify, Amazon Music e Apple Music," spiega Conoci.





La carriera di Alberto Conoci è solo all'inizio, ma le esperienze accumulate finora promettono un futuro brillante nel multistrato delle etichette discografiche. Il suo lavoro con artisti di fama mondiale come Katy Perry dimostra quanto sia importante la passione e la dedizione in questo settore. E per i lettori, sapere che un giovane algherese sta facendo carriera a livello internazionale non può che essere motivo di orgoglio. Al termine dell'intervista, Alberto ci ringrazia per l'opportunità di condividere la sua storia e ci promette di tenere aggiornati i lettori sui suoi prossimi progetti. Per ora, possiamo solo augurargli il meglio e attendere con ansia l'uscita del nuovo album di Katy Perry che ci ha rivelato essere “molto valido”, non potendosi chiaramente sbilanciare, sapendo che anche un pezzo della sua promozione porta la firma di Alberto Conoci

Alberto si è laureato in Corporate Communication and Public Relations presso l'Università IULM di Milano nel 2022. "Subito dopo la laurea, ho iniziato uno stage presso la Universal Music a gennaio 2023, e dopo un anno di tirocinio, sono stato assunto", ci racconta. Ora, come dipendente di una delle case discografiche più importanti al mondo, Conoci lavora nella sezione marketing, dove si occupa di promuovere nuovi progetti musicali.