Parola ai candidati: Fabio Accalai - Candidato consigliere a Cagliari con i Progressisti

1. Perché hai scelto di candidarti in questa partito? Faccio parte dello stesso gruppo politico sin dalla prima elezione di Massimo Zedda nel 2011. Da allora, abbiamo cambiato il nome del partito (SEL, Campo Progressista, Progressisti), ma continuiamo a condividere gli stessi principi e obiettivi. Discutiamo e andiamo avanti insieme perché per noi l'importante è migliorare la vita dei cittadini e si fa politica per essere parte attiva del cambiamento.





2. Cosa ti ha spinto a continuare la tua attività politica e a candidarti per il consiglio comunale di Cagliari? Ho deciso di candidarmi per dare il mio contributo, in prima persona, allo sviluppo dei programmi della città. La mia passione per l'innovazione tecnologica e il desiderio di migliorare la qualità della vita dei cittadini mi hanno sempre guidato. Nel mio lavoro quotidiano, devo spesso uscire dagli schemi, pensare in modo differente, anticipando e identificando soluzioni possibili per evitare problemi o interruzioni di servizio. Ritengo che queste capacità siano fondamentali per gestire al meglio le problematiche della gestione della cosa pubblica. Sono specialista in information and communication technology e progetto, creo e gestisco servizi informatici per la pubblica amministrazione, curando anche gli aspetti di sicurezza e protezione dagli attacchi informatici. Inoltre, sono sempre stato attivo nell'associazionismo, nella promozione del software libero e nella difesa dei diritti civili.





3. Quali sono le principali iniziative o progetti che vorresti portare avanti in consiglio comunale? Le principali iniziative che vorrei portare avanti in consiglio comunale includono: Innovazione nei servizi comunali: Digitalizzare i servizi per semplificare l'accesso e migliorare l'efficienza. Questo include l'implementazione di piattaforme online per pratiche burocratiche, pagamenti e prenotazioni, oltre a migliorare la trasparenza e la partecipazione dei cittadini attraverso strumenti digitali. Mobilità sostenibile: Promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici e la creazione di piste ciclabili sicure e ben collegate. L'obiettivo è ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita dei cittadini, facilitando gli spostamenti in città. Energia rinnovabile: Sostenere la creazione di comunità energetiche autosufficienti e l'installazione di impianti di energia rinnovabile. Progetti pilota di teleriscaldamento e raffrescamento nelle nuove aree residenziali garantiranno un uso efficiente delle risorse energetiche. Educazione: Potenziare le scuole con laboratori tecnologici e strumenti digitali, fornendo agli studenti le competenze necessarie per affrontare le sfide del domani. Inoltre, promuoveremo progetti di educazione ambientale per sensibilizzare i giovani sull'importanza della sostenibilità e supporteremo progetti per la creazione di corsi audiovisivi su cultura e storia della città.





4. Qual è la tua visione per il futuro di Cagliari e come pensi di contribuire a realizzarla? La mia visione per il futuro di Cagliari è quella di una città che riesca a coniugare tradizione e innovazione, diventando un modello di sostenibilità e inclusione. Voglio vedere una città dove la tecnologia migliora la vita quotidiana di tutti i cittadini, dove la mobilità è efficiente e pulita, e dove il patrimonio culturale è valorizzato e accessibile. Per contribuire a realizzare questa visione, mi impegno a portare avanti diverse iniziative chiave: Promuovere l'innovazione tecnologica: Introdurre soluzioni digitali avanzate nei servizi comunali per semplificare l'accesso e migliorare l'efficienza, rendendo i servizi pubblici più trasparenti e partecipativi. Sostenere la mobilità sostenibile: Investire in infrastrutture per il trasporto elettrico e piste ciclabili, migliorando la qualità dell'aria e riducendo il traffico. Incentivare l'uso di energie rinnovabili: Creare comunità energetiche autosufficienti e promuovere l'installazione di impianti di energia rinnovabile per un futuro più sostenibile.





5. Come valuti l'amministrazione attuale della città e quali aspetti credi che dovrebbero essere migliorati? L'amministrazione uscente ci lascia una città abbandonata a se stessa, con cantieri interminabili aperti senza un'adeguata programmazione degli interventi. La città si è trasformata in un cimitero culturale, con molti luoghi culturali chiusi e senza una strategia di valorizzazione del nostro patrimonio. È tempo di andare oltre e lasciare alle spalle gli ultimi cinque anni. Dobbiamo ricucire i rapporti tra amministrazione e cittadini, facendo crescere la città e le sue attività produttive e culturali. Cagliari ha il potenziale per essere il centro del Mediterraneo e un avamposto dell'Europa verso l'Africa. Possiamo diventare un centro di aggregazione e inclusione, sfruttando appieno le nostre risorse. È essenziale riprendere i percorsi che la scorsa amministrazione ha interrotto e lavorare insieme per costruire una città più moderna, efficiente e inclusiva. Solo così potremo valorizzare il nostro potenziale e garantire un futuro prospero per tutti i cittadini di Cagliari.





6. Tema di maggior interesse per la propria attività politica? Uno degli argomenti che mi sta particolarmente a cuore è l'importanza di “Unire" la città di Cagliari, lavorando per raccordare le diverse anime che la compongono. Questo concetto di unione e integrazione è fondamentale per creare una città più coesa e vivibile. Raccordare il fronte mare: Il nostro fronte mare è una risorsa inestimabile che deve essere valorizzata e integrata nel tessuto urbano. Dobbiamo lavorare per creare una connessione fluida tra il villaggio dei pescatori, il porto e le passeggiate costiere, stimolando anche investimenti in attività che possano rendere queste aree più vivaci e attraenti. Raccordare i parchi e le aree verdi: Cagliari è ricca di spazi verdi che devono essere integrati meglio tra loro e con il resto della città. Dobbiamo creare percorsi che uniscano i nostri parchi e le vie d'acqua, favorendo la nascita di luoghi per attività sportive e ricreative.

Fabio Accalai, esperto nella progettazione e gestione di servizi informatici per l'amministrazione pubblica. Ultimamente, concentrato sugli impatti dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e sul suo utilizzo per il miglioramento dei servizi pubblici. Membro attivo della FILCAMS-CGIL, come rappresentante sindacale aziendale e membro dell'Assemblea Generale, dedito alla tutela dei diritti dei lavoratori. Impegnato nell’attività politica da 15 anni.