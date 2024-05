Parola ai candidati: Valerio Piga - Candidato consigliere a Cagliari con i Progressisti

2. Cosa ti ha spinto ad entrare in politica e candidarti per il consiglio comunale di Cagliari? Faccio attivismo "fuori dal palazzo" sin da ragazzino, portando avanti i valori a cui credo come l'ambiente, i diritti civili e sociali. Era giunta l'ora di candidarmi soprattutto per l'amore viscerale che ho per la città di Cagliari, che purtroppo negli ultimi anni è stata devastata dall'amministrazione governata dalla destra. Ho denunciato per anni attraverso articoli l'inefficienza di questa giunta guidata da Paolo Truzzu, non potevo tirarmi indietro, sono orgoglioso di metterci la faccia.





3. Quali sono le principali iniziative o progetti che vorresti portare avanti in consiglio comunale? Iniziative tante, piccoli interventi sulla città e non "grandi opere". Naturalmente grande attenzione al verde urbano, alla sicurezza ed ai monumenti completamente abbandonati in questi anni.





4. Qual è la tua visione per il futuro di Cagliari e come pensi di contribuire a realizzarla? La mia visione è di una Cagliari più europea ma senza snaturare la propria identità.





5. Come valuti l'amministrazione attuale della città e quali aspetti credi che dovrebbero essere migliorati? Il mio pensiero sull'amministrazione attuale è molto negativo. Paolo Truzzu è stato il peggior sindaco che Cagliari abbia avuto. Sogno senz'altro una città più pulita, più verde e più attiva per quanto riguarda le iniziative culturali. Se vince Massimo Zedda sono sicuro che la città migliorerà. Nei sette anni in cui ha governato ha amministrato bene: insomma, una garanzia.





6. Argomento a scelta libero o di maggior interesse per la propria attività politica. Il sottoscritto? Sarebbe un'esperienza nuova e chiedo la fiducia dei tanti cittadini che mi hanno seguito in tutti questi anni.

Ho accettato la proposta di candidarmi nella lista dei Progressisti perché condivido i valori che portano avanti. Mi piace lo spirito comunitario che li contraddistingue e mi auguro che alle prossime elezioni comunali di Cagliari e di altre città della Sardegna possano raggiungere dei buoni numeri.