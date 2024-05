Parola ai giovani candidati: Lorenzo Calvia - Candidato consigliere ad Alghero con il Movimento 5 Stelle

1. Perché hai scelto di candidarti in questo partito? Ho scelto di candidarmi con il Movimento 5 Stelle perché ne condivido pienamente i principi fondamentali e gli obiettivi. La promozione della democrazia diretta e partecipativa è uno dei valori chiave del movimento, e credo fermamente che i cittadini debbano avere un ruolo attivo e significativo nelle decisioni che riguardano la nostra comunità. Questo approccio trasparente e inclusivo è essenziale per costruire una società più giusta e democratica. La trasparenza e la lotta alla corruzione sono altrettanto cruciali per me. Il Movimento 5 Stelle si impegna a garantire che tutte le operazioni governative siano aperte e accessibili al pubblico, riducendo al minimo le opportunità di comportamento corrotto. Voglio contribuire a creare un'amministrazione comunale onesta e trasparente, dove i cittadini possano fidarsi delle istituzioni e sentirsi rappresentati in modo corretto. L'economia locale è un'altra area di grande importanza. Il Movimento 5 Stelle valorizza le piccole e medie imprese, l'agricoltura biologica e le pratiche sostenibili. Questi settori non solo contribuiscono all'economia locale, ma promuovono anche un modello di sviluppo che rispetta l'ambiente e le tradizioni locali. Voglio lavorare per creare un contesto favorevole per le piccole e medie imprese, offrendo supporto e incentivi per chi desidera avviare o far crescere la propria attività ad Alghero.





2. Cosa ti ha spinto ad entrare in politica e candidarti per il consiglio comunale di Alghero? La mia decisione di candidarmi è stata spinta dalla voglia di affrontare una nuova sfida e di portare un cambiamento significativo nella politica locale. Negli ultimi anni, ho osservato con disappunto come la politica ad Alghero sia spesso caratterizzata da un continuo cambio di partito e di ideali, dettato più da opportunismi personali che da un reale impegno per il bene comune. Questa instabilità ha portato a una gestione scorretta e inefficace, con conseguenze negative per la nostra amata città. Sono profondamente stanco di vedere Alghero maltrattata da coloro che hanno avuto l'opportunità di fare la differenza ma hanno fallito. La mia candidatura nasce dal desiderio di porre fine a questa dinamica, introducendo una visione politica chiara e coerente, basata su valori solidi e un impegno costante verso la comunità. Lo slogan "VoceAiGiovani" non è solo uno slogan elettorale, ma una dichiarazione di intenti. Credo fermamente che i giovani rappresentino non solo il futuro, ma anche il presente della nostra città. I giovani di Alghero possiedono energie, idee fresche e una visione innovativa che sono essenziali per risollevare e far brillare la nostra comunità a livello nazionale. Essi portano con sé la passione e la determinazione necessarie per affrontare le sfide del nostro tempo e per costruire una città che sia all'altezza delle loro aspettative e dei loro sogni. Voglio creare uno spazio dove i giovani possano esprimersi liberamente e partecipare attivamente alle decisioni che riguardano il loro futuro. Questo significa non solo ascoltarli, ma anche dar loro gli strumenti e le opportunità per contribuire concretamente al miglioramento della città.





3. Quali sono le principali iniziative o progetti che vorresti portare avanti in consiglio comunale? Le mie principali iniziative si articolano in tre aree chiave: sanitario, sicurezza e prevenzione stradale, e sport. Uno dei miei obiettivi principali è trasformare Alghero in una città cardioprotetta. Questo significa installare defibrillatori in punti strategici della città, come piazze, scuole, palestre e stazioni di trasporto pubblico. Inoltre, intendo formare operatori in grado di utilizzarli in totale sicurezza. Per questo motivo, istituirò corsi di BLS/BLSD aperti a tutti i cittadini, affinché chiunque possa intervenire tempestivamente in caso di emergenza, fornendo il primo soccorso in attesa dell'arrivo dei professionisti. La sicurezza delle nostre strade è una priorità assoluta. Interverremo sul manto stradale e sulla segnaletica orizzontale e verticale, assicurandoci che siano sempre in condizioni ottimali. Inoltre, lanceremo campagne di sensibilizzazione per promuovere la guida prudente, scoraggiare l’uso di alcol e sostanze stupefacenti prima di mettersi al volante, e vietare l’uso del cellulare durante la guida. L'obiettivo è ridurre drasticamente gli incidenti stradali. Intendo riportare lo sport ad Alghero al centro della vita comunitaria.





4. Qual è la tua visione per il futuro di Alghero e come pensi di contribuire a realizzarla? Immagino Alghero come la città dei sogni, una comunità rinnovata e al passo con i tempi, capace di offrire opportunità e qualità di vita eccellenti per tutti i suoi cittadini. Il mio obiettivo è trasformare Alghero in un esempio di sviluppo sostenibile, innovazione e inclusione sociale, valorizzando le risorse uniche che possediamo e creando un ambiente stimolante e accogliente per tutti. Per realizzare questa visione, il primo passo è investire nei giovani. Alghero deve essere una città accogliente e inclusiva, dove ogni visitatore si senta benvenuto e possa sperimentare la calda ospitalità per cui siamo famosi. Intendo promuovere programmi di formazione per gli operatori turistici e creare reti di collaborazione tra le diverse realtà locali.





5. Come valuti l'amministrazione attuale della città e quali aspetti credi che dovrebbero essere migliorati? L'attuale amministrazione di Alghero, come le precedenti, si è limitata a svolgere solo l'ordinaria amministrazione, senza intraprendere azioni significative che potessero proiettare la città verso un futuro più dinamico e moderno. Questo approccio ha contribuito a mantenere Alghero ferma nel passato, incapace di sfruttare appieno il suo potenziale. Ritengo che sia fondamentale innovare e modernizzare diversi settori per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere Alghero competitiva a livello nazionale e internazionale.





6. Quale sarà il tema di maggiore interesse per la tua attività politica? Il mio impegno maggiore per la mia attività politica sarà quello di portare la voce dei giovani nei tavoli comunali, sviluppando progetti innovativi che rispecchino le loro esigenze e aspirazioni. Credo fermamente che i giovani rappresentino il futuro della nostra città e che la loro partecipazione attiva nelle istituzioni sia fondamentale per il progresso e il rinnovamento di Alghero. Per realizzare questo impegno, mi concentrerò su diversi aspetti: Vorrei vedere nuovi volti in politica e promuovere attivamente la partecipazione giovanile nelle istituzioni. Desidero creare forum e assemblee cittadine regolari per garantire che le idee e le preoccupazioni dei cittadini siano ascoltate e considerate nelle decisioni pubbliche. Questi incontri offriranno a tutti i cittadini, ma soprattutto ai giovani, uno spazio dedicato per esprimersi e discutere delle questioni che li riguardano da vicino. Saranno organizzati in modo tale da essere accessibili e inclusivi, utilizzando anche strumenti digitali per permettere la partecipazione di chi non può essere presente fisicamente. Mi impegnerò a promuovere una cultura di partecipazione attiva tra i giovani, incoraggiandoli a essere parte integrante delle decisioni che riguardano il loro futuro.

Lorenzo Calvia, algherese di 25 anni. Diplomato all’Istituto Alberghiero di Alghero e lavoro come cameriere, è volontario del 118, impegnato nella banda musicale locale, dedito allo sport come arbitro di calcio.