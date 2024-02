Dal beach soccer a turismo sportivo e sanità: Questo il piano di Roberto Desini per un futuro più a misura d’uomo per la Sardegna





Non bisogna dimenticare che qua in Sardegna abbiamo risorse che da altri parti non ci sono, come la lunga stagione calda oppure il vento, che sono tutte opzioni da sviluppare negli anni”. Per Roberto Desini è la decima campagna elettorale. Nasce nel PSI ed è passato per Italia dei Valori perchè il suo partito si era sciolto. Ora è tornato con idee nuove per un cambiamento radicale. È stato sindaco del Comune di Sennori ed attualmente è assessore dello stesso paese a qualche chilometro da Sassari. Inoltre ha ricoperto l’incarico di consigliere regionale (2014-‘19) e vice-presidente della provincia di Sassari (2005-‘12).





“Oltre al turismo sportivo vorrei portare avanti le politiche che sfruttino le risorse naturali.-ha proseguito Desini-Questo per avere una transizione ecologica che possa determinare un futuro roseo. E per finire la sanità, dove abbiamo la metà del bilancio inversamente proporzionale a quanto spendiamo. Dovremmo garantire un servizio efficiente per quelle che sono le risorse economiche ed invece adesso non riusciamo assolutamente a coniugare queste due cose”.

Lo sport visto a 360 gradi. Roberto Desini, candidato PSI, è presidente nazionale del Beach Soccer, disciplina tipicamente estiva, ma che può riscuote successo anche facendo da spalla alla stagione balneare. “Infatti,-dice Desini-lo scorso anno a fine settembre 2023 ad Alghero abbiamo organizzato una kermesse europea e mondiale che non ha avuto precedenti quanto a partecipazione. Sono arrivate 1.200 persone che hanno portato introiti per mezzo milione di euro. Un bacino d’utenza inaspettato, ma che testimonia il fatto di puntare tanto sul turismo sportivo.