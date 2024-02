Intervista a Mario Conoci: Sindaco per vocazione ed idee chiare per il prossimo futuro





Occasione ghiotta per fare il punto non solo dal punto di vista politico, ma con il sindaco Mario Conoci anche per verificare lo stato di salute di Alghero.





La città catalana vive un periodo florido, con tanti progetti da mettere in piedi. “I lavori che stiamo facendo non incidono su quelle che sono le esigenze degli abitanti. - ha detto il primo cittadino- La circonvallazione anzitutto non tocca assolutamente la viabilità. Poi stiamo operando per il ripristino degli edifici storici, alcuni dei quali saranno ristrutturati per renderli vivibili”.





Davvero una persona con le idee chiare, Mario Conoci. Sindaco da cinque anni, ma da sempre in primo piano in ambito comunale e dunque con esperienza certificata. “Alghero è serena. - ha proseguito- Devo dire che due anni di Covid avrebbero potuto segnarci negativamente, invece ci siamo rimessi in moto e bruciato le tappe. Soprattutto in estate le nostre strutture sono tornate ad essere recettive come prima del Covid e questo è un fattore importante per l’economia. La buona notizia è che l’aeroporto ha raggiunto i massimi livelli di operatività ed è stato stipulato un accordo quinquennale con Ryanair che ci consentirà di dare un importante input turistico che ci permetterà di allungare la stagionalità. A fine maggio, primi di giugno avremo il Rally Mondiale che muoverà tutto il sistema dei servizi”. Ed ecco la politica. Il termine del mandato di Mario Conoci avverrà un paio di mesi dopo le elezioni.





“La coalizione da noi è rimasta sempre unita.- ha concluso il sindaco - Faccio i complimenti a Paolo Truzzu per le opere che ha svolto a Cagliari, dove era necessario intervenire. È necessario collegare il governo regionale con i territori, questo è il principale punto programmatico”.

Incontro per sviluppare il piano elettorale. Fratelli d’Italia ha organizzato un evento a Cagliari, con la partecipazione dei rappresentanti della coalizione.