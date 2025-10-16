Ambiente Alghero: rimossa dal porto l'imbarcazione abbandonata che deturpava la banchina; soddisfazione del presidente Mulas per l'azione di decoro

Come Presidente della Commissione Ambiente, esprimo grande soddisfazione per la rimozione, avvenuta oggi, di un’imbarcazione in legno abbandonata da diverso tempo nella banchina del porto di Alghero. Grazie al prezioso intervento dell’Ufficio Ecologia e Ambiente, del Corpo di Polizia Municipale e del Comando della Capitaneria, è stato finalmente possibile eliminare quella che era ormai diventata un’attrazione visivamente indecorosa e utilizzata impropriamente come cestino dei rifiuti. La Commissione Ambiente continua presieduta da Christian Mulas lavora in stretta sinergia con l’Ufficio Ecologia e Ambiente e con l’Assessore Raniero Selva per la tutela e il decoro del nostro territorio.