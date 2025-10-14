Ambiente Decoro e ambiente: rimossa l'Imbarcazione abbandonata da due anni nel porto, soddisfazione del Presidente della commissione

Come Presidente della Commissione Ambiente, esprimo grande soddisfazione per la rimozione, avvenuta oggi, di un’imbarcazione in legno abbandonata da oltre due anni nel porto. Grazie al prezioso intervento dell’Ufficio Ecologia e Ambiente, del Corpo di Polizia Municipale e del Comando della Capitaneria, è stato finalmente possibile eliminare quella che era ormai diventata un’attrazione visivamente indecorosa e utilizzata impropriamente come cestino dei rifiuti. La Commissione Ambiente continua a lavorare in stretta sinergia con l’Ufficio Ecologia e Ambiente e con l’Assessore Raniero Selva per la tutela e il decoro del nostro territorio.