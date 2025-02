Alghero, torna l’Educational Day: il Ceas Porto Conte al centro dell’educazione ambientale

ALGHERO – Il Ceas Porto Conte conferma anche quest’anno il suo ruolo centrale nell’educazione ambientale con la decima edizione dell’Educational Day, in programma per martedì 18 febbraio dalle ore 9.00 nella sede di Casa Gioiosa, a Tramariglio. Un appuntamento ormai consolidato, rivolto ai dirigenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per presentare le nuove proposte didattiche del Centro di Educazione Ambientale alla Sostenibilità, parte del Sistema Infeas della Regione Sardegna.

L’Educational Day offre l’opportunità di scoprire e sperimentare nuove metodologie educative, con percorsi immersivi e innovazioni tecnologiche al servizio della didattica ambientale. Quest’anno, l’evento metterà in luce temi di grande attualità, come i cambiamenti climatici e l’educazione alla cittadinanza globale, oltre a progetti specifici sulla tutela delle specie più delicate dell’area protetta, tra cui l’avvoltoio capovaccaio, il barbagianni e la buglossa sarda.

Particolare attenzione sarà dedicata all’implementazione e valorizzazione degli allestimenti didattici, con la digitalizzazione della Villa Romana di Sant’Imbenia, la nuova mostra AlgueRex e il recente importante recupero della Grotta Verde, che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore storico e naturalistico.

L’iniziativa si articolerà in due momenti: la prima parte si svolgerà a Casa Gioiosa, con interventi istituzionali ed esperti del settore, mentre nel pomeriggio i partecipanti si sposteranno a Cala Dragunara, per un percorso di osservazione e lettura del territorio fino alla Torre del Bolo.

L’evento rientra nel progetto “Effetto Domino”, finanziato dal Servizio Svasi dell’Assessorato Ambiente della Regione Sardegna, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e sensibilizzare i cittadini affinché diventino promotori di azioni virtuose a tutela dell’ambiente.

Ancora pochi i posti disponibili per partecipare all’evento. I docenti interessati possono contattare il Ceas all’indirizzo email ceas@parcodiportoconte.it o telefonando al numero 079 945005, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.30.