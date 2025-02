Alghero: il Parco di Porto Conte celebra la Giornata mondiale delle zone umide

L’evento, che durerà oltre un mese fino al 28 febbraio, coinvolgerà stagni, lagune e torbiere con una serie di passeggiate, workshop, escursioni, contest e attività di clean-up. Quest’anno il tema centrale è “Proteggere le zone umide per il nostro futuro comune”, un invito a riflettere sul legame tra la salvaguardia di questi ecosistemi e la sostenibilità del nostro futuro. Questi bacini d’acqua rappresentano un vero tesoro naturale: ospitano una straordinaria biodiversità, garantiscono servizi ecosistemici essenziali e svolgono un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici.





L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la comunità sull’importanza di preservare questi luoghi minacciati. Martedì 4 febbraio, il Ceas Porto Conte accoglierà i giovani studenti di Alghero presso la Laguna del Calich per l’attività didattica "ADATTA-MENTI". Un percorso educativo lungo i sentieri lagunari permetterà loro di scoprire la biodiversità locale, comprendendo l’impatto delle attività umane e le funzioni ambientali, sociali ed economiche di questa area umida. La giornata, ospitata nell’area protetta di Casa Gioiosa, rappresenta un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla natura, ponendo le basi per una maggiore consapevolezza e rispetto del patrimonio naturale di Alghero.

Il Parco di Porto Conte, in collaborazione con il Ceas Porto Conte, partecipa con entusiasmo alla Giornata mondiale delle zone umide, inserendosi nel ricco programma del World Wetlands Day - Edizione Sardegna, promosso dalla Medesa – Mediterranean Sea and Coast Foundation.