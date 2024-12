Il valore nascosto dei plastic credit: una lotta globale per l’ambiente

Provate ad immaginare un certificato che attesti che una determinata quantità di plastica sia stata rimossa dall’ambiente e riciclata. Ecco cos’è un plastic credit: per ogni chilogrammo di plastica raccolta, nasce un credito. Organizzazioni specializzate – come PlastikBank o Cleanhub – si dedicano a liberare il pianeta dai rifiuti, generando così questi crediti e immettendoli sul mercato globale. Il meccanismo è tanto semplice quanto potente: le organizzazioni prelevano plastica da spiagge, oceani, discariche. Ogni chilogrammo recuperato corrisponde a un credito. Le aziende acquistano questi crediti per compensare l’utilizzo di plastica nei loro processi produttivi.





Non è solo un espediente per ridurre l’inquinamento, ma anche un’opportunità di dare valore economico a chi investe tempo ed energie nella raccolta. Un esempio è Corsair, che adotta un sistema in cui 1 kg di plastica raccolta vale 10 CSR Plastic Credit. Per capire meglio la portata dei plastic credit, vale la pena metterli a confronto con i carbon credit, già noti strumenti di compensazione delle emissioni di CO2. Se i carbon credit hanno suscitato dubbi sulla loro “intangibilità” – aprendo la porta a frodi e progetti opachi – i plastic credit si fondano su un’azione tangibile e verificabile: la rimozione fisica di rifiuti plastici. Questo rende la trasparenza più agevole e riduce sensibilmente il rischio di manipolazioni.





L’interesse verso i plastic credit è esploso nel 2021, quando il WWF ne ha evidenziato il potenziale. Tuttavia, l’organizzazione ha rimarcato la necessità di standard rigorosi e credibili, per scongiurare il rischio di greenwashing e trasformare questo strumento in un autentico motore di cambiamento. I plastic credit non sono un semplice “lavaggio di coscienza” ambientale per le aziende. Sono una leva concreta per avviare un processo di trasformazione reale. In molti Paesi in via di sviluppo, questo sistema genera opportunità di lavoro e di crescita economica, trasformando i rifiuti in una risorsa. Ma la responsabilità non può rimanere confinata nelle stanze del management aziendale.





Ciascuno di noi, con le proprie scelte quotidiane, può lasciare un’impronta positiva: riducendo l’uso di plastica monouso, riciclando con cura, sostenendo iniziative virtuose. La lotta contro l’inquinamento plastico è lunga e complessa, e i plastic credit non rappresentano la cura miracolosa. Sono però un tassello fondamentale di un mosaico più ampio. Alla fine, non basta soltanto rimuovere la plastica dall’ambiente: dobbiamo imparare a non produrla più a cuor leggero. Il futuro è ancora nelle nostre mani e, se vogliamo assicurargli un respiro di sollievo, è il momento di agire, mettendo fine allo soffocamento silenzioso del nostro pianeta.

Viviamo in un mondo che annega letteralmente nella plastica. Dai mari fino agli angoli più remoti del pianeta, i rifiuti plastici rappresentano una minaccia che sembra impossibile da contenere. Ma un’arma, se compresa fino in fondo e ben sfruttata, può contribuire a invertire la rotta: i plastic credit. Uno strumento ancora poco conosciuto, che non solo aiuta a ripulire l’ambiente, ma ci sprona a ripensare il nostro modello di sviluppo in chiave sostenibile.