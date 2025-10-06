Sardegna: Poste Italiane porta i cittadini “a lezione” di risparmio e investimenti

Saper risparmiare oggi vale più che saper guadagnare. Con questa filosofia, Poste Italiane torna a parlare ai cittadini sardi con due nuovi appuntamenti online dedicati all’educazione finanziaria, in programma martedì 7 e giovedì 9 ottobre.

I webinar, dal titolo “Il risparmio e gli investimenti”, si terranno in doppia sessione – alle ore 10 e alle 16 – e offriranno consigli pratici su come gestire al meglio i propri risparmi, pianificare investimenti e costruire una maggiore stabilità economica per sé e per la propria famiglia. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti: basta collegarsi al sito posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi e registrarsi.

Promossi da Poste Italiane, gli incontri rientrano nel programma nazionale di diffusione della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. L’obiettivo è chiaro: aiutare i cittadini a compiere scelte più consapevoli, soprattutto in un’epoca in cui ogni decisione economica – anche piccola – pesa sul futuro.

Particolare attenzione anche all’accessibilità: gli incontri di martedì mattina e giovedì pomeriggio saranno infatti disponibili con sottotitoli e interprete LIS, la Lingua Italiana dei Segni.

Sul portale dedicato, è possibile trovare anche una serie di contenuti multimediali, tra cui “Generazione EF – Al femminile”, sette podcast che raccontano – con tono semplice e diretto – come le donne gestiscono il bilancio familiare, tra lavoro, risparmi e obiettivi di vita.

L’iniziativa si inserisce nella Settimana Mondiale dell’Investitore (World Investor Week), promossa dall’Organizzazione Internazionale delle Commissioni sui Titoli (IOSCO), che si svolge dal 6 al 12 ottobre.

Poste Italiane, da sempre punto di riferimento anche per chi non è esperto di finanza, conferma così il suo impegno sociale nel segno della responsabilità e dei principi ESG promossi dalle Nazioni Unite.

In tempi in cui ogni euro conta, ricordare come farlo fruttare è già un buon investimento.