Alghero: Blastness mette radici in Sardegna e punta su Mentefredda e Vuit

C’è chi compra hotel, chi compra terre, e chi compra cervelli. Blastness — colosso italiano delle tecnologie per il turismo — ha scelto la terza strada. Da oggi mette le mani su Prossima Isola S.r.l., la società che controlla Mentefredda, nata ad Alghero nel 2009 e diventata in pochi anni una delle realtà più brillanti del marketing digitale turistico italiano. Dentro il pacchetto c’è anche Vuit, il marchio di esperienze digitali che unisce design, comunicazione e tecnologia.

Con questa mossa, Blastness — guidata da Andrea Delfini — supera quota 2.000 strutture ricettive clienti e consolida la propria leadership nel settore dell’ospitalità. Non una fusione fredda tra bilanci, ma un incontro di visioni: tecnologia e creatività, Milano e Sardegna, mente e freddo calcolo.

Delfini, con il linguaggio asciutto di chi non ama gli slogan, lo ha spiegato così: «Questa operazione dimostra la volontà di Blastness di continuare a investire in una proposta completa e ad alto valore aggiunto. In Prossima Isola abbiamo trovato un team di grande competenza e passione, con cui offrire ai clienti soluzioni sempre più integrate e capaci di generare risultati concreti».

Tradotto: la Sardegna entra ufficialmente nella geografia dell’innovazione turistica italiana. Mentefredda, infatti, non è solo un nome curioso. È una realtà che ha firmato siti, campagne e strategie di resort come Su Gologone, Hotel dei Pini, L’Ea Bianca Luxury Resort, Baja Hotels, e tanti altri marchi noti tra il mare di Alghero, la Gallura e il resto d’Italia. Con Vuit, ha anche sperimentato il turismo “immersivo”, portando sul web l’esperienza sensoriale del viaggio.

Dall’altra parte, Blastness non ha bisogno di presentazioni. È la società che da quindici anni fornisce a centinaia di hotel italiani — dai cinque stelle alle strutture più piccole — i sistemi di prenotazione diretta. In pratica, rende gli albergatori un po’ meno schiavi delle grandi piattaforme online.

A differenza di molte acquisizioni che finiscono col fagocitare ciò che comprano, qui resta tutto in casa: i soci di Prossima Isola mantengono i loro ruoli, gli uffici restano, e nessuno perderà il posto. Solo il timone passa a Delfini, che diventa amministratore unico, mentre Gabriele Del Curto assume il ruolo di amministratore delegato di Mentefredda, con Piergiorgio Schirru come nuovo consigliere delegato.

«Entrare in Blastness è un’occasione straordinaria — ha dichiarato Marco Montalto, direttore commerciale di Prossima Isola —. Potremo sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale e offrire ai nostri clienti tecnologie di assoluta eccellenza».

Sul piano territoriale, l’operazione ha un valore che va oltre il business. È un segnale: la Sardegna non è solo terra di villeggiatura, ma anche laboratorio di innovazione. E non capita spesso che da Alghero parta una storia di impresa destinata a pesare nei numeri nazionali.

Certo, qualcuno dirà che dietro ogni acquisizione c’è sempre un po’ di freddo calcolo. Ma in questo caso — ironia della sorte — è proprio “Mentefredda” a portare calore a una Sardegna che ha ancora molto da dire nel turismo digitale.