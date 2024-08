MillionDAY: il gioco, l’opzione Extra e la verifica delle vincite

MillionDAY è un gioco di sorte che ha fatto il suo esordio il 7 febbraio 2018. È basato sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Trattandosi di un gioco che prevede vincite in denaro vi si può partecipare soltanto se si è maggiorenni.

La partecipazione è piuttosto semplice, basta infatti compilare una schedina (cartacea oppure online); quella cartacea può essere giocata in una ricevitoria autorizzata, mentre la schedina online può essere compilata usando un dispositivo mobile con piattaforme Android o iOS ricorrendo all’App My Lotteries. Per effettuare le giocate online è necessario essere titolari di un conto di gioco.

MillionDAY: un breve riassunto

MillionDAY prevede più di una modalità di gioco: il giocatore può scegliere tra giocata singola, plurima o sistemica. Nel caso di giocata singola (costo di 1€), il giocatore può selezionare 5 numeri tra 1 e 55; nel caso di giocata plurima può inserire in schedina più giocate singole, dal costo di 1€, ognuna delle quali relativa a 5 numeri tra 1 e 55; nel caso di giocata sistemica, invece, il giocatore può scegliere da un minimo di 6 a un massimo di 9 numeri, sempre tra 1 e 55, selezionando un sistema integrale oppure ridotto.

Per vincere al MillionDAY il giocatore deve indovinare almeno 2 numeri sui 5 sorteggiati. Va da sé che più sono i numeri indovinati, più elevata sarà la vincita in denaro.

Si può partecipare giocando tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, fino alle ore 12:50 per le estrazioni della mattina e fino alle 20:20 per quelle della sera.

Per dettagli più precisi sul funzionamento di gioco si può consultare il sito web ufficiale di riferimento.

MillionDAY Extra

MillionDAY prevede anche la possibilità di un’opzione di gioco, MillionDAY Extra, introdotta nel febbraio 2022; essa dà diritto a un’estrazione indipendente e, nel caso in cui si verificasse una vincita, il premio relativo andrà a sommarsi a quello eventualmente ottenuto in precedenza. L’opzione Extra costa 1€, cifra da aggiungersi al prezzo della giocata base.

MillionDAY: la verifica delle vincite

Per vincere a MillionDAY si devono indovinare almeno 2 numeri sui 5 sorteggiati. Più numeri si indovinano, maggiore sarà la vincita. Le estrazioni MillionDAY e MillionDAY Extra sono annunciate quotidianamente alle ore 13:00 e alle ore 20:30 e il giocatore verifica le vincite al MillionDAY in diversi modi: sul web può farlo inserendo il seriale posto sul retro dello scontrino di gioco nel modulo presente nella pagina e cliccando il bottone di verifica; in alternativa può utilizzare l’App My Lotteries oppure recarsi in una ricevitoria chiedendo al personale di effettuare il controllo.

I premi

Per quanto concerne le giocate base da 1€, MillionDAY prevede 4 categorie di premio: questo è il dettaglio:

5 numeri giocati e 2 indovinati: 2€;

5 numeri giocati e 3 indovinati: 50€;

5 numeri giocati e 4 indovinati: 1.000€;

5 numeri giocati e 5 indovinati: 1.000.000€.

Gli importi delle vincite variano con le giocate sistemiche e inoltre devono essere considerate eventuali vincite che potrebbero essere ottenute grazie all’opzione MillionDAY Extra.

Ovviamente, trattandosi di un gioco di sorte, per vincere occorre avere fortuna, come quella capitata qualche mese fa in Sardegna a un giocatore che puntando un 1€ al 10eLotto ha vinto un premio di 1.000.000,00€.