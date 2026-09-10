Pifferaio il bullo e Fiammetta scaricata da Lu Sindic





Oggi dopo un paio di giorni, manco fosse il Cunctator della scorsa legislatura, se n'è uscito così lu Sindic: "io non mi sono mai accorto di nulla altrimenti sarei intervenuto". Ricorda una vecchia intervista di Pippo Baudo a Massimo Troisi quando il Postino disse al Pippo nazionale: Vorrei Andreotti come padre! In Italia è successo di tutto e lui non si è mai accorto di niente in quarant'anni". Ecco anche noi vorremmo lu sindic come padre che ci fa fare tutto quello che vogliamo e a lui va sempre bene tutto. È uno che sa contare. Anche perché ora Fiammetta starà per spegnere la sua vampa assessoriale visto che se ha scritto che qualcuno l'ha offesa il padre le ha detto: "io non ho visto né sentito nulla quindi di che parli?" E intanto su un campo di olivi il principe pensa: "cazz e adesso come faccio a difenderla? Pure Biancaneve le ha voltato le spalle, matematico". Eh sì, matematico come le correnti delle correnti delle correnti del PiDDì. Il primo tempo è finito da un pezzo chissà se è arrivato il momento del gioco delle sedie principe degli ulivi permettendo almeno per una di esse.

Comunque al nostro Pifferaio in profumo di birra"d'Unità" l'hanno difeso in pochi, giusto la sua Alice. In tanti ne vogliono la testa. I fratelli coltelli subito pronti a difendere chiunque, i reduci del Cavaliere hanno parlato due, tre, infinite volte. Anche il circolo femminile del cavaliere o come diamine si chiama si espresso. Ovviamente l'ha difesa anche il paziente bullizzato zero. Solidarietà alla Fiammetta assessora ha scritto. Lo Re non ha scritto nulla, strano. Non c'era trippa per fonnesi, dev'essere. Anzi ha scritto, mi dicono, qualcosa ma fuori tema. Incorreggibile. Ieri Biancaneve ha scritto una delle cose più sensate ed opportuniste che si siano lette in questi giorni da telenovelas, dopo gli scazzi delle botteghe oscure mazziniane degli scorsi mesi su Fiammetta: "uscite chat e missiva y acabara". Fiammetta non la esce, il pifferaio nemmeno.