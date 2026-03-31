Sardegna, il primato della Pasquetta. Lo spirito dell'Isola batte l'Italia nel rito del "lunedì"

Un'analisi basata sui dati Google degli ultimi cinque anni colloca la regione al settimo posto nazionale per interesse globale, ma al primo assoluto per il Lunedì dell’Angelo. Il sardo rispetta la liturgia, ma cerca la scampagnata.

La Sardegna aspetta il lunedì per sentirsi davvero a Pasqua. Lo dicono i numeri, quelli freddi dei motori di ricerca, che disegnano un’Isola meno interessata ai dolci industriali e più proiettata verso il rito collettivo del fuori porta. Secondo l’Indice dello Spirito Pasquale (ISP), elaborato da Casinos.com su dati Google Trends relativi agli ultimi cinque anni, la nostra regione si piazza al settimo posto in Italia con un punteggio di 67,8.

Tuttavia, è nel dettaglio delle singole voci che emerge il dato politico e sociale: sulla query "Pasquetta", la Sardegna non ha rivali. Con un punteggio di 100 su 100, stacca persino la Puglia e si conferma la terra dove il Lunedì dell’Angelo è sentito più della domenica stessa.

La mappa del sentimento religioso e profano Il profilo sardo è un’anomalia nel panorama nazionale. Se la Settimana Santa tiene botta (quinto posto in Italia con un valore di 72), a indicare radici religiose che resistono al tempo, l'interesse per i simboli gastronomici commerciali è decisamente più tiepido. La "colomba di Pasqua" si ferma a quota 41, mentre l'uovo di cioccolato arriva a 58.

Il sardo, dunque, non cerca la sorpresa nel cacao o nel lievitato industriale, ma nell'organizzazione della giornata all'aperto. È una festa che culmina non nella liturgia, ma nella convivialità del giorno dopo. I dati di questa ricerca si basano su Google Trends e sulle cosiddette Query. In termini semplici, una "query" è la parola o la frase esatta che digitiamo su Google per cercare informazioni. Lo strumento non conta quante persone in totale hanno cercato una parola (altrimenti vincerebbero sempre le regioni più popolose), ma misura l'interesse relativo. In pratica, ci dice quanto "spazio" occupa un argomento nella mente dei cittadini di una specifica regione rispetto ad altri temi. Se la Sardegna ha 100 nella Pasquetta, significa che in quel periodo dell'anno nessuna regione italiana è più concentrata di noi sull'organizzazione del Lunedì dell'Angelo.

Il peso economico del rito Il settimo posto della Sardegna si inserisce in un mercato che muove miliardi. Secondo le rilevazioni Coldiretti/Ixè, nel 2025 la spesa nazionale per il pranzo pasquale ha toccato i 2,1 miliardi di euro. Un record dell'ultimo decennio che vede otto famiglie su dieci festeggiare tra le mura domestiche. In Sardegna, però, la tendenza si sposta: l'indice suggerisce che gran parte delle energie — mentali ed economiche — vengono conservate per il secondo round, quello delle brace e dei prati.

La Pasqua sarda, insomma, non finisce con il caffè della domenica. È un'identità culturale che trova il suo picco nel momento in cui si caricano le auto e ci si ritrova, collettivamente, a celebrare la fine delle restrizioni quaresimali sotto il sole della primavera.