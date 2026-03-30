La transizione energetica è una guerra fredda: l'industria italiana tra i missili nel Golfo e i minerali cinesi

Il General Manager di Renovis, Alessandro Brizzi, smonta l'idea dell'ecologia romantica. Dalle fornaci alle smart grid, l'efficienza energetica oggi è questione di sopravvivenza economica e sicurezza nazionale.

di Pasqualino Trubia

Scordatevi i prati verdi e i discorsi rassicuranti sul salvataggio del pianeta. Oggi, parlare di energia significa parlare di missili, rotte commerciali bloccate e guerre commerciali per accaparrarsi minerali sconosciuti ai più.

L'analisi firmata da Alessandro Brizzi, General Manager di Renovis (azienda specializzata in soluzioni di efficienza per l'industria), traccia un quadro spietato della situazione attuale. La transizione energetica ha smesso di essere una mera questione ambientale per trasformarsi nel pilastro della geopolitica moderna e, soprattutto, della sicurezza nazionale.

L'onda d'urto del Golfo sulle nostre fabbriche Le tensioni militari attorno allo Stretto di Hormuz non sono solo titoli da telegiornale: sono un salasso per il sistema manifatturiero italiano ed europeo. Quando i future sul gas europeo schizzano del 40% in poche ore, i margini di guadagno delle nostre aziende vengono polverizzati.

Per le fabbriche italiane (dove l'energia assorbe dal 15% al 30% dei costi operativi) la parola d'ordine imposta dall'Agenzia Internazionale dell'Energia è una sola: efficienza. Brizzi cita l'esempio del calore disperso. Fonderie, vetrerie e industrie alimentari bruciano energia che si disperde letteralmente nell'aria. Recuperare quel calore di scarto per produrre vapore o nuova elettricità permette di tagliare i consumi fino al 40%. Non è ecologia, è sopravvivenza contabile.

La nuova dittatura dei minerali Ma se ci stacchiamo dal petrolio arabo, rischiamo di consegnarci mani e piedi alla Cina. È questo il grande paradosso della corsa alle tecnologie "pulite". Secondo le proiezioni dell'IEA, entro il 2030 la domanda globale di minerali critici (litio, cobalto, nichel, terre rare) esploderà. E chi controlla oggi il mercato? Pechino ha in mano il 60% della produzione globale di pannelli solari e domina l'estrazione delle terre rare, senza le quali è impossibile costruire le batterie delle auto elettriche o le pale eoliche. Si parla di BESS (Battery Energy Storage System) e di Smart Grid. Cosa sono? Il BESS è, in parole povere, una gigantesca batteria industriale. Un'azienda mette i pannelli solari sul tetto, ma il sole c'è di giorno e magari i macchinari lavorano di notte. Il BESS immagazzina quell'energia e la rilascia quando serve, staccando la fabbrica dalla dipendenza della rete nazionale. La Smart Grid è una "rete intelligente". Usa internet e i computer per far dialogare i pannelli, le batterie e i macchinari, decidendo in totale autonomia (in frazioni di secondo) se convenga usare l'energia accumulata o comprarla dalla rete a seconda del prezzo di mercato in quel momento.

L'Europa scrive leggi, l'America e la Cina incassano L'affondo finale di Brizzi è riservato al posizionamento dell'Unione Europea. Il Vecchio Continente è leader indiscusso nello scrivere regole e imporre direttive severe (Green Deal e Fit for 55), ma mostra una debolezza industriale cronica.

Mentre gli Stati Uniti inondano le loro aziende di sussidi miliardari e la Cina blinda i fornitori di materiali, l'Europa annaspa tra mercati frammentati e la necessità di trovare oltre 600 miliardi di euro l'anno per centrare gli obiettivi ambientali. In questo scenario di guerra economica ibrida (in cui le reti elettriche diventano bersagli primari per i cyber-attacchi), affidarsi all'ingegneria industriale per blindare i propri consumi non è più una scelta opzionale per le aziende italiane. È l'unico scudo rimasto.