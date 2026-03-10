Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il dibattito sul referendum si infiamma giorno dopo giorno

Il dibattito sul Referendum. Si infiamma giorno dopo giorno. A gettare benzina sul fuoco addirittura la stessa Capo di Gabinetto del Ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, che in tv ha dichiarato: "Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione". Nordio le ha chiesto di scusarsi. Un caso, che esprime l'atmosfera surriscaldata, anche in Sardegna. Dove due agenti della Digos sono piombati sabato mattina in tribunale a Oristano. Era in programma un incontro pubblico con i magistrati (aperto a tutti i cittadini) per conoscere l'attività giurisdizionale. Pubblicizzato con tanto di locandina. I due agenti hanno chiesto la lista dei partecipanti, come riporta stamane la Nuova Sardegna. Ma è stata loro negata. Il fatto è venuto alla luce poche ore più tardi a Sedilo, dove era in programma un dibattito sul Referendum. Due esponenti del No, l'avvocato Vittorio Delogu e il consigliere regionale di Sinistra Futura, Peppino Canu, hanno criticato l'intervento della Digos al Palazzo di Giustizia di Oristano. Insomma il clima è pesante. E non ha certo contribuito a rasserenarlo un lungo spot a favore del Sì da parte della stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mario Guerrini.