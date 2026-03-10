Siamo ciò che pensiamo: la trappola della "Legge di Attrazione" tra conscio e inconscio

Spesso otteniamo ciò che non vogliamo perché non siamo precisi nei desideri. Dalla fisica quantistica alla psicologia del denaro: l'aneddoto dei 10.000 dollari che insegna la meticolosità del pensiero.

Nella vita di tutti i giorni, il confine tra desiderio e ossessione è spesso sfocato. Esiste un fenomeno, dibattuto tra scienza e filosofia del pensiero, secondo cui l'uomo finisce paradossalmente per ottenere proprio ciò che dichiara di non volere. È il cuore della cosiddetta Legge di Attrazione.

Secondo alcune teorie derivanti dalla fisica quantistica, il pensiero non sarebbe un'entità astratta ma un'onda di energia capace di influenzare la realtà circostante. Tuttavia, affinché questo meccanismo funzioni, occorre un equilibrio raro: la mente conscia (la parte di noi che ragiona e decide volontariamente) deve trovarsi in perfetto accordo con la parte inconscia (quella sommersa, dominata da istinti e convinzioni profonde). Immaginiamo la mente come un iceberg. Il "conscio" è la punta che emerge e che dice "voglio i soldi". L' "inconscio" è l'immensa massa sott'acqua che, se abbiamo pregiudizi verso la ricchezza, rema contro. Il risultato? L'iceberg non si muove o va nella direzione sbagliata.

Se pensiamo intensamente al denaro, questo non si materializzerà se, nel profondo, reputiamo il denaro un "nemico" o guardiamo con disprezzo chi ne possiede. Per eliminare questi filtri e "pulire" la percezione, la via indicata è quella della gratitudine per ciò che accade, nel bene e nel male.

La necessità di essere meticolosi nel "chiedere" è racchiusa in una storia emblematica accaduta anni fa. Una donna desiderava ardentemente vedere la cifra di 10.000 dollari sul proprio conto in banca. Passarono i mesi senza novità, finché un'amica le chiese un favore: custodire temporaneamente una somma sul suo conto corrente.

La donna accettò. Aprendo l'estratto conto, rimase stupefatta: la cifra era esattamente quella desiderata, 10.000 dollari. Tuttavia, c'era un problema: quei soldi non erano suoi. Tecnicamente, l'universo aveva risposto con precisione chirurgica alla sua richiesta: avere quella somma "nel conto". Non avendo specificato che dovessero essere "di sua proprietà", il desiderio si era avverato solo nella forma, non nella sostanza.

La lezione fenomenologica è semplice: la realtà risponde alla precisione, non all'approssimazione. Essere vaghi significa esporsi a risultati incompleti o beffardi. Quando si desidera qualcosa, la precisione non è un dettaglio, ma il fondamento stesso dell'azione. Come recita l'antico adagio: "Chiedi e ti sarà dato", ma a patto di saper chiedere bene.