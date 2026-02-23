Attualità L'osservatorio di Guerrini: Le mille anime del PD Sardegna

Le mille anime del Pd Sardegna. Per arrivare alle ultime nomine dei DG delle Asl di Cagliari e Gallura c'è stata una battaglia feroce. Tra 5Stelle e Pd? Neanche per sogno. La battaglia si è scatenata all'interno dei democratici. Senza quartiere e con mille protagonisti. Su posizioni contrapposte. Addirittura tra esponenti della stessa corrente. Una situazione assolutamente fuori dalle righe. Tra l'altro il Pd ha persino avanzato la richiesta di una Direzione Generale a favore di un dirigente inquisito in uno dei tanti fascicoli penali aperti dalla Procura di Cagliari in epoca Christian Solinas e Circo Magico. Alla faccia della etica morale e politica. Comunque il Dg "esterno" della Gallura, Antonio Irione, sarebbe in quota vice-presidente di Giunta, Giuseppe Meloni. In aperta dissonanza anche con lo stesso segretario Silvio Lai. Meloni, peraltro, come gli altri assessori democratici e il progressista Agus, ha disertato la riunione di Giunta. Sostanzialmente, per l'ennesima volta, anche in questa circostanza le anime del Pd si sono scontrate tra di loro per la spartizione delle poltrone. Una situazione che rende oltremodo difficile e complicato il percorso della Giunta. Ma - calmi - non succederà nulla. È la cattiva politica. Come aveva ammonito Giampaolo Pansa. Infatti nessuno dei 60 consiglieri regionali rinunciera' alla poltrona. E quindi non ci sarà alcuna crisi politica. Solo riprovevoli scaramucce. Mario Guerrini.