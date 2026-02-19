Il "mostro" di Belluno e la gogna dei "giusti". I social hanno vinto, l'uomo è finito

Salvatore Russotto scende dal bus. Per sempre. Non perché ha sbagliato. Non perché ha abbandonato un bambino al gelo, come urlavano i titoli e i tribunali del popolo. L'azienda ha chiuso l'indagine: nessuna responsabilità. Il ragazzino è sceso, l'autista non lo ha cacciato. Fatti, non opinioni.

Eppure, Russotto non guiderà più. Ha chiesto di fare altro. Passacarte, magazziniere, qualsiasi cosa pur di non sentire addosso gli occhi della gente. Ha vinto la paura. Ha vinto la gogna. A un anno dalla pensione, un uomo di 61 anni si arrende non alla giustizia, che lo ha assolto, ma alla "cloaca" dei social network.