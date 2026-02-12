Attualità L'osservatorio di Guerrini: I cattivi maestri

CAGLIARI. I cattivi maestri. La classe politica sarda. È messa in discussione perché non di qualità. Anzi, per essere più espliciti, perché appare di basso livello. Tant'è che molti politici finiscono nel mirino dei Pm. Vengono indagati, rinviati a giudizio, condannati, messi agli arresti. Talvolta finiscono in carcere. Ma continuano a stare disinvoltamente a galla. E magari a dare lezioni. Ivan Piras è il sindaco di Dolianova, centro agricolo a pochi km da Cagliari. Ed è anche consigliere regionale di Forza Italia. Ha avuto la buona idea di organizzare una scuola di formazione civica e politica dedicata ai giovani. Con il finanziamento della Regione Sardegna. Per sabato 14 febbraio ha organizzato un evento i cui relatori saranno Graziano Milia, Christian Solinas e Renato Soru. Figure ben note della Politica sarda. I primi due con qualche macchia. Graziano Milia ha a avuto una condanna per abuso d'ufficio, è andato prescritto per peculato, prescritto penalmente anche in una vicenda di rimborsi sui quali si è occupata la Corte dei Conti. Christian Solinas è inquisito per corruzione, riciclaggio e altro. Come esperti per i giovani che vogliano avvicinarsi alla politica sono abbastanza qualificati. Mario Guerrini.