Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il senso di umanità

Il senso di umanità. In molti casi è smarrito. Persino con i bambini. Un mese fa, nelle montagne del nord, in Cadore, un bambino è stato fatto scendere dal bus, mentre nevicava, perché il suo biglietto non era quello corretto. Quell'innocente creatura ha dovuto percorrere sei km a piedi per raggiungere, sotto la tormenta, la sua abitazione. Un coetaneo, un paio di giorni fa, a Vicenza, appena uscito di scuola, è salito sul bus. Non ha trovato il biglietto. È solo che era in un'altra tasca. Lui è disabile. Si è avvicinato all'autista e spontaneamente ha prospettato il suo problema. Morale: è stato fatto scendere. Pioveva. Fortunatamente aveva il cellulare e ha chiamato casa. Il nonno è arrivato a prenderlo poco dopo, togliendolo dalla pioggia e riportandolo a casa. Ma è mai possibile? Mario Guerrini.