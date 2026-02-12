Attualità L'osservatorio di Guerrini: Gli "affari"

Gli "affari". Il nuovo stadio del Cagliari. La questione si è recentemente molto complicata. Alcune proposte del Piano Economico Finanziario presentate dal Club rossoblu al Comune hanno inceppato le procedure di approvazione. Il presidente del Cagliari Giulini ha pensato bene di chiedere aiuto agli amici. Per questo ha incontrato a Milano, con il socio "americano" Fiori, l'immobiliarista ed editore del Gruppo L'Unione Sarda, Sergio Zuncheddu. I problemi sono stati discussi lontano da sguardi indiscreti in un ristorante "sardo". Evidentemente la situazione, per il proprietario dello stabilimento industriale Fluorsid di Macchiareddu, non deve essere semplice, se si rivolge a Zuncheddu. I volti nella foto-ricordo appaiono sorridenti. Segno che gli affari promettono bene. Mario Guerrini.