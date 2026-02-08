Attualità L'osservatorio di Guerrini: Le Olimpiadi

Le Olimpiadi. Una mamma che vince la medaglia d'oro e festeggia il successo, pochi attimi dopo averlo ottenuto, con il suo gioiello più grande, il figlioletto Tommi. Cartolina più bella non poteva esserci per il mio racconto domenicale. È la storia di Francesca Lollobrigida, 35 anni, romana di Frascati. Ha conquistato l'oro nel pattinaggio su ghiaccio, velocità, 3 mila metri. Una prova difficile, che richiede qualità e forza straordinarie.



I Giochi olimpici ancora oggi, in questo mondo sconvolto dalla tragedia delle guerre, sono, non solo per gli atleti, l'espressione più sublime di fratellanza che viene dallo sport. L'immagine di felicità di questa mamma, con in braccio il suo bambino dopo la vittoria, è un messaggio di grande gioia. Che riconcilia. Almeno per un frammento di tempo. Conosco bene le Olimpiadi. Per averle narrate. A Montreal, Los Angeles, Seul, Barcellona. Lo spirito olimpico è identico anche ai giochi invernali, come quelli di Milano-Cortina. La celebrazione della medaglia d'oro di una mamma-atleta con il suo bambino è un lampo di luce nel buio di questo mondo. Mario Guerrini.