L'osservatorio di Guerrini: Lo stadio Gigi Riva

Lo stadio Gigi Riva

Lo stadio "Gigi Riva". A Sant'Elia. L'unica cosa certa di questa opera, discussa e discutibile, era proprio l'intitolazione al celebre campione, nel cuore dei sardi. E fu solennizzata dal Consiglio Comunale il 21 marzo 2023, dopo che lo stesso Gigi Riva aveva dato il suo consenso. Ebbene anche questo atto scontato è diventato aleatorio dopo la lettura del Piano Economico e Finanziario presentato dal Cagliari calcio di Tommaso Giulini. È solo l'ultimo problema del documento "bloccato" dal Comune. I conti non tornano, come ha dichiarato con disappunto l'avvocato Giuseppe Macciotta, assessore comunale allo sport. Che ha ricordato in aula che c'è di molto peggio sul piano finanziario. Come la richiesta del diritto di superficie avanzata dal Club rossoblu e l'esiguità del canone annuale di affitto di "appena" 50 mila euro. La realtà è che, evidentemente, anche l'avvocato Macciotta si è sentito tradito dopo aver letto alcuni passaggi del documento contabile. La civile cordialità dei rapporti con il presidente rossoblu forse era stata interpretata in maniera non propriamente corretta. E per questo Macciotta ha fermato le procedure di approvazione. Ed il dibattito sullo stadio si è riaperto con mille polemiche. Più che giustificate. Verità vuole che l'imprenditore faccia l'imprenditore e guardi soprattutto, se non esclusivamente, ai suoi interessi. Queste ultime vicende confermano la mia contrarietà alla concessione dei 60 milioni di soldi pubblici (50 Regione, 10 Comune) accordati da Christian Solinas e Paolo Truzzu. Strizzando l'occhiolino all'importante elettorato dei tifosi rossoblu. Sono finanziamenti che trovo scandalosi visto che nell'impianto ci saranno oltretutto intraprese commerciali a esclusivo beneficio e pertinenza di Giulini. Cagliari merita l'opera sportiva, allo stesso modo di tutti i comuni per le strutture rivolte ai giovani atleti di tutta la Sardegna. Il calcio è diventato ormai un baraccone di speculatori: TV commerciali, procuratori sportivi e presidenti di club in primis. Con un giro d'affari e di stipendi colossali. L'avvocato Macciotta fa benissimo a fare le pulci al PEF dello stadio Gigi Riva. E non Unipol Stadium o Unipol Arena. Il grande Toto' direbbe: "Cca nisciuno è fesso". Mario Guerrini.