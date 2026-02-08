Attualità L'osservatorio di Guerrini: Le "sparate" del ministro Fitto

Le "sparate" del ministro Fitto, all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Sassari. Da buon seguace di Von der Leyen ha esordito ricordando che 4 anni fa cominciava la guerra in Ucraina. Per questo ha spiegato la necessità di "politiche comuni di sicurezza e difesa, che garantiscano all'Europa autonomia strategica". Tradotto: bisogna riarmarsi. Contro un nemico che non c'è e che comunque avrebbe le bombe atomiche". Poi ha parlato della Riforma dei fondi europei di coesione. E le politiche sociali giovanili? E i nostri ragazzi che lasciano l'Italia? E il disagio per un mercato del lavoro debolissimo? Un'altra volta. Intanto pensiamo ai carri armati. Mario Guerrini.