Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il mio amico Chicco Binaghi

Cagliari. Il mio amico Chicco Binaghi. Ha deciso che il suo tempo in questo mondo era finito. E se n'è andato. Lasciando tanta tristezza in chi lo ha conosciuto. E profondo e doloroso dispiacere in chi, come me appunto, ha avuto con lui rapporti di amichevole frequentazione. Anche se in anni lontani. La cordialità del sentimento non si è mai smarrita. Qualche episodica telefonata ci faceva sentire come se il tempo non fosse mai passato. Che tutto fosse come tanti anni fa. Quando io consideravo questo uomo per bene come un fratello maggiore. Per questo gli sono grato. E gli voglio ancora bene come prima. Come sempre. Ciao Chicco. Mario Guerrini.