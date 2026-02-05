Attualità L'osservatorio di Guerrini: Pillole esemplificative dal pianeta Sanità della Sardegna.

Pillole esemplificative dal pianeta Sanità della Sardegna. I comitati di difesa della salute della Barbagia Mandrolisai annunciano un sit in itinerante per giovedì mattina a Ortueri. Mobilitazione anche dei comitati civici dell'oristanese. All'azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari medici e dirigenti in fermento. Stato di agitazione. A Tempio il Pronto Soccorso è al collasso. Scongiurata una chiusura notturna. Ma altre incombono. Situazione difficile anche al Pronto Soccorso di Olbia. In questi due Ps c'è oltretutto il problema dei gettonisti, il cui contratto è in scadenza. Intanto la Presidente della Regione Alessandra Todde era a oggi a Nuoro a una conferenza provinciale socio-sanitaria. Si è parlato. Molto. Anzi, moltissimo. Mentre alla Dg dell'Assessorato alla Sanità Luciano Oppo è in partenza. Ha le valigie pronte. Al suo posto dovrebbe arrivare un manager nordico, Thomas Schael. Ha un curriculum negli ultimi anni di incarichi, anche importanti, ma segnati da anticipate e burrascose rotture contrattuali. Anche dopo non molti mesi. Però è considerato l'uomo giusto per il "cambio di passo" nel quartiere generale della sanità sarda. Con assessore ad interim la Presidente Todde. Che stasera sarà a Porta a Porta. A parlare di maltempo. Mario Guerrini