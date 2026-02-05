Attualità L'osservatorio di Guerrini: I medici di Sardegna

I medici della Sardegna. Si rivolgono al Mio Osservatorio. Mi dicono che sono l'ultima speranza perché qualcosa si muova nel sistema Sanità. Il coro è unanime: così non va. Inesplicabile che le ASL di Cagliari e della Gallura siano ancora senza reggenti. Inesplicabile la disarmonia tra le varie ASL, in cui regna un clima di provvisorietà. L'apparato - l'intero apparato - è sfiduciato. Viene alla luce l'isolazionismo della Presidente Alessandra Todde. Troppe pressioni su di lei, arroccata nei suoi uffici. L'asse con il suo Capo di Gabinetto, Luca Caschili, è perverso. E sta disorientando la complessa macchina organizzativa della Ras. La realtà è che Caschili, più che un Capo di Gabinetto, appare rivelarsi come il consulente politico operativo della leader 5Stelle. Un ruolo molto delicato al quale sono richieste altre esperienze. Ma, soprattutto, l'idea è che manchi uno staff in grado di gestire le emergenze e i rapporti politici con gli alleati e con la stessa opposizione. La presidente ha molti meriti. Lavora a spron battuto, h24. È presente dove deve esserlo. Non ha "affari" a cui badare. Ma le manca, burocrati a parte, un team tecnico e politico in grado di supportarla. La Sanità, spina dorsale delle sue logiche, è in forte difficoltà. E non dovrebbe esserlo. Ci vuole un Gabinetto tecnico. Non un capo di Gabinetto. Mario Guerrini.