Attualità L'osservatorio di Guerrini: Francesca Sanna

Cagliari. Francesca Sanna. Medico di famiglia. Lavora a Solarussa, piccolo comune della provincia di Oristano. È protagonista di una storia che vale la pena raccontare. È in stato interessante. Partorirà tra due settimane. Ma nessun collega ha risposto al bando per sostituirla. A lei fanno capo 1700 persone di vari Comuni. E' un fondamentale punto di riferimento per la comunità. Vista la maternità imminente dovrebbe starsene a casa, in dolce attesa, ad aspettare l'arrivo del nuovo componente della sua famiglia. E invece, considerato che nessuno al momento potrà sostituirla, rimane in servizio. "Non posso lasciare i miei pazienti", ha detto semplicemente. Un atto di generosità e responsabilità, che illumina il panorama di difficoltà del sistema sanitario isolano. Complimenti. Mario Guerrini.