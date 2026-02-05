Attualità L'osservazione di Guerrini: La sanità che funziona

Cagliari. La sanità che funziona. Ha per protagonista una bambina di 11 anni. Ha avuto un malore. È stata immediatamente ricoverata nella struttura di pediatria diretta dal dottor Giuseppe Masnata. Alla piccola è stato diagnosticato (e non era semplice) un ictus, caso assai raro a quella età. Si è prospettata una situazione emergenziale. Ogni minuto era prezioso per evitare che la bambina potesse subire gravi danni permanenti. Al Brotzu c'è stata una mobilitazione immediata anche dei medici di Neurologia e Stroke Unit e di Neuroradiologia. Addirittura diversi sanitari non in servizio si sono presentati in ospedale per dare il loro contributo a salvare la bambina. Il soccorso e la collaborazione sono stati efficaci, nonostante la complessità dell'episodio clinico. I miglioramenti delle condizioni della piccola paziente sono stati evidenti sin dalle prime ore successive al ricovero. La bambina, dopo qualche giorno, ha avuto un recupero neurologico quasi completo. Un caso difficile, molto difficile, risolto nel migliore dei modi. Nonostante il grande spavento. Mario Guerrini.