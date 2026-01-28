Attualità L'osservatorio di Guerrini: La sanità privata

Cagliari. La Sanità Privata. È il grande business del sistema salute. Le strutture private crescono come funghi. In tutta Italia. E pure in Sardegna. Imprenditori dei settori più disparati passano a far parte di questo grande affare che mette sempre più a disagio e in crisi la Sanità Pubblica. Il vero scandalo sono le connivenze della politica. Molti, moltissimi esponenti che dovrebbero istituzionalmente avere occhi solo per assicurare ai cittadini il diritto alla salute strizzano invece l'occhiolino alle aziende private. Come denuncio - voce unica, isolata - con l'Osservatorio. C'è addirittura chi ha incarichi nel privato e persino interesse societari. In Sardegna dovrebbe essere istituita una Commissione di indagine per smascherare queste realtà. Intanto è di queste ore la notizia che 43 dipendenti del Brotzu di Cagliari, tra cui infermieri Oss e amministrativi, lasciano l'azienda. Le condizioni di lavoro sono stressanti e le retribuzioni tali da spingere le più allettanti proposte del privato. È una situazione strutturale che si trascina da anni. Che minaccia sempre più profondamente quello che era un gioiello italiano nel mondo, il Servizio Sanitario Pubblico. Le agevolazioni e gli interessi a favore delle aziende private speculative sono ormai un fatto sistemico. Mentre la politica litiga per le poltrone del servizio pubblico. Che assicurano voti e potere. È solo questione di affari. Una larga fascia della popolazione è costretta a rinunciare alle cure perché indigente. Alla fine pagano sempre i più fragili. Mario Guerrini.