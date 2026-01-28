Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il dibattito per il referendum

Il dibattito per il Referendum sulla Giustizia. Sta dividendo in due il Paese, naturalmente. Lo scontro è molto acceso, perché in sostanza sta prendendo le forme di un quesito pro o contro Giorgia Meloni. Gli organi di informazione stanno svolgendo un ruolo molto attivo, con forti accenti ideologici. Io, per correttezza e chiarezza informativa, voterò per il No, semplicemente perché ho la sensazione che sinora Nordio si stia preoccupando soprattutto di tutelare la casta politica e vada in senso opposto alla lotta contro la corruzione. Come l'abolizione del reato d'abuso d'ufficio e il ridimensionamento della Corte dei Conti sembrano lasciare intendere. Almeno per mia opinione personale. Con il Mio Osservatorio non farò campagna promozionale né per l'una e ne' per l'altra parte. Mario Guerrini.