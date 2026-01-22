Attualità L'osservatorio di Guerrini: Una brava sindaca

Una brava sindaca. Oltre che una brava madre. Considero così Francesca Fadda, amministratice di Maracalagonis (8 mila abitanti circa), a 15 km da Cagliari. La perturbazione Harry si è fatta sentire anche in queste zone. Ebbene, oggi Francesca Fadda è andata personalmente, con alcuni dipendenti comunali, a soccorrere piccole comunità di persone isolate in località impervie nell'enorme territorio del suo paese. Le ha raggiunte solo grazie al fuori strada di servizio e in altri casi percorrendo a piedi sentieri resi ancor più precari dal maltempo. Ha portato generi di conforto e una presenza di solidarietà. C'è una particolarità che rende questo fatto, almeno ai miei occhi, particolarmente encomiabile. Francesca è incinta. Al settimo mese. E sta per entrare all'ottavo. Ha già tre figli. Il più piccolo Luigi, è affetto da sindrome down. Lo dico con il suo preciso e spontaneo consenso. La creatura che tra due mesi arriverà è una femminuccia, Beatrice. "Sarà molto importante per la crescita di Luigi", mi ha detto commossa Francesca Fadda. Che, non conosco personalmente, ma è figlia d'arte. Il padre Mario, che non è più, è stato per lunghi anni apprezzato sindaco di Maracalagonis. Eravamo amici, perché la mia casa al mare è a Torre delle Stelle, località costiera del Comune. Francesca segue perfettamente le sue orme. Lo dimostra la sua dedizione anche nel non facile frangente dell'arrivo di Harry. Mario Guerrini.