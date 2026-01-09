Attualità L'Osservatorio di Guerrini: I miei amici a quattro zampe

Cagliari. I miei amici quattrozampe. La cieca ferocia contro di loro di alcuni esseri "umani" sta scatenando indignazione e orrore. Alcune settimane fa, a Oliena (Nuoro), un giovane si scagliato contro il cagnolino di famiglia ponendo fine alla sua vita a suon di calci. Il fratellino del killer era inutilmente corso a chiedere aiuto ai carabinieri. A Cagliari, nei giorni scorsi, in pieno centro, in una piccola area cani, sono state rinvenute esche avvelenate. Una povera bestiola ci ha lasciato la pelle. Altre sono state salvate dai veterinari. Infine, nel parco di Molentangius (Cagliari/Quartu) grazie alle fototrappole della Forestale contro gli inquinatori, sono venute alla luce immagini raccapriccianti. Un individuo, che sembra sia già stato identificato, ha massacrato e impiccato due cucciolini. Con una furia cieca che chiede vendetta. Cinismo, crudeltà e cattiveria d'animo sono la nota comune di questi episodi. La deplorevole persecuzione di queste creature, indifese e innocenti, come tutti gli animali, è un abominio. La legge finalmente punisce questi atti di inciviltà e disumanità. Sia fatta giustizia. Nel modo più appropriato. Mario Guerrini.