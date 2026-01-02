Attualità L'Osservatorio di Guerrini: Mario Marchetti

Cagliari. Un altro amico ha lasciato questa terra. È l'ex Procuratore aggiunto Mario Marchetti. Per anni uomo di punta del Palazzo di Giustizia di Cagliari. Mio coetaneo. Ci siamo conosciuti all'inizio delle nostre carriere. Lui era commissario alla Squadra Mobile, io giovane reporter. Ci siamo poi persi di vista per tanti anni, perché io ormai lavoravo a Roma per le redazioni della radio prima e della TV poi. Ci incontrammo nuovamente a Cagliari, che lui era già magistrato. Eravamo all'ingresso del Palazzo. Ci abbracciamo. Come si fa tra vecchi compagni. Un anno fa abbiamo cenato assieme con altri cari amici in occasione del mio compleanno. È stata l'ultima volta che ho sentito la sua voce, che ho visto i suoi occhi. Avevamo ricordato vecchie vicende e vecchi nomi legati al banditismo. Ed è finito lì il nostro incrocio nella vita. Era una persona di grande valore. Mario Guerrini.