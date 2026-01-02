Attualità L'osservatorio di Guerrini: La guerra dei botti

La guerra dei botti. Nel napoletano ha fatto registrare 57 feriti. Incredibile la vicenda di un romano. Si è ferito in maniera grave ad una mano con un petardo. Non contento, dopo le medicazioni in ospedale, è tornato ad usare i mortaretti. Risultato: ha dovuto nuovamente presentarsi al Pronto Soccorso per ferite al viso. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Nel milanese risse e intossicazioni. Complessivamente ci sono stati in Italia quasi 800 interventi dei Vigili del Fuoco per incendi riconducibili ai fuochi d'artificio. Oltre ai numerosi interventi delle forze di polizia. In nome della stupidità. Mario Guerrini.