Attualità L'osservatorio di Guerrini: Valentino Martelli

Valentino Martelli, il cardiochirurgo cagliaritano di fama internazionale. Oggi ha lasciato questo mondo. Ha preferito rinunciare al 2026, anche se era ormai a un passo. Con Valentino ci ha legato una antica amicizia. Nata in gioventù. Così come con il carissimo fratello Carlo. Era una persona perbene, di una grande famiglia della borghesia cagliaritana. Sempre gioviale. Un uomo buono e generoso. Lo ricordo con estrema simpatia. Un personaggio che ha fatto onore alla Sardegna. Dalla quale ha sicuramente ricevuto meno, molto meno, di quanto abbia dato. Ciao Valentino. Mario Guerrini.