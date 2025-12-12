Attualità L'osservatorio di Guerrini: Time

Time, la prestigiosa rivista americana. Ha oggi deciso di dedicare agli architetti dell'intelligenza artificiale la copertina dell'anno. Sono loro la "persona dell'anno". "Hanno guidato l'economia, plasmato la geopolitica e cambiato il modo di interagire con il mondo". A questo proposito segnalo una interessante pubblicazione, su Amazon, di un coach piemontese, Massimiliano Cavazza, da molti anni trapiantato a Cagliari. Ha posto all'AI le domande che un essere umano solitamente riserva alla vita, alla spiritualità, all'amore, alla paura, al senso dell'esistenza. Sono quesiti autentici, intimi, coraggiosi. L'AI ha risposto con una capacità di riflessione sorprendente. Pagina per pagina si scopre che l'intelligenza artificiale, non avendo emozioni, come sappiamo, aiuta comunque a farci comprendere meglio le nostre. Interessantissimo. Stimolante. Mario Guerrini.