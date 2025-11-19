Attualità L'osservatorio di Guerrini: Anni bui per la Colonia Sardegna

ULTIM'ORA. Anni bui per la colonia Sardegna. Il Governo di Roma, con una proposta di legge presentata dalla onorevole Chiesa di Fratelli d'Italia, sta pensando praticamente di cancellare ogni diritto della Sardegna e dei sardi sui territori. Con l'ipotesi di creare nuove basi militari che si inseriscono nella follia guerrafondaia ispirata dalla tedesca Von Der Leyen. Secondo la proposta,@@ il Governo, per esigenze di Difesa, può disporre a suo piacimento (in tempo di pace) di qualunque area del Paese per collocare strutture militari. La Sardegna è nel mirino. Sostanzialmente la potestà della Regione è annullata. Questa escalation legislativa in fatto di riarmo è chiaramente rivolta a preparare il Paese ad un conflitto mondiale per un nemico che non esiste. Si cerca la guerra a tutti i costi e non la pace. Il virus guerresco è ormai endemico. La notizia della proposta di legge è stata lanciata da Repubblica. Ha trovato un muro si silenzio nel centrodestra. E la reazione per ora, a gran voce, del Movimento 5 Stelle. Il problema è di una gravità assoluta. La Sardegna sarà una gigantesca base militare. Mario Guerrini.