Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il cattivo esempio

Cagliari. Il cattivo esempio. Dei soliti pochi. Che ieri, durante il corteo dell'ultradestra, non potendo scontrarsi con gli attivisti di Casa Pound, se la sono presa con la polizia. Quegli agenti, figli del popolo come ricordava Pier Paolo Pasolini in un suo scritto, erano lì a fare il loro dovere. A tutelare non solo gli autori di quella nefasta sfilata (autorizzata) di ultra destra, ma anche gli stessi contromanifestanti di sinistra. Grazie a quegli uomini in divisa tutto è filato liscio. Ma, come sempre, un pugno di imbecilli ha sfogato la sua stupidità contro gli agenti. Dando una patente di legittimità a chi invece sventolava vessilli neri di tragica memoria, anche se con nuovi simboli. E lo faceva in una città medaglia d'oro per le migliaia di vittime della guerra di quel regime che loro, gli ultradestra, oggi invocano con tanta impudenza. I valori democratici così come la loro difesa, anche nelle manifestazioni pubbliche vanno difesi con il più alto senso di responsabilità. E di civiltà. Mario Guerrini.