Attualità L'osservatorio di Guerrini: Blocco studentesco e Casa Pound

Cagliari. Blocco Studentesco e Casa Pound. L'Italia, da un pezzo, ha virato a destra. L'immigrazione ha fatto sviluppare forti movimenti di estrema destra. Frutto di una gestione inappropriata dei fenomeni immigratori. "Prima gli italiani" è l'editto che ha fatto riemergere in forma aspra sentimenti nazionalisti e xenofobi. Che hanno trovato lo sviluppo di forti componenti nostalgiche di chiaro stampo neofascista. A Cagliari, nel pomeriggio, l'esempio si è avuto con il corteo di Blocco Studentesco e Casa Pound. Due organizzazioni che poi sono la stessa cosa. Gli antifascisti hanno proposto la loro opposizione. Le forze dell'ordine, ben coordinate e ben dislocate, hanno impedito qualsiasi contatto. E questo è un gran merito. C'è stato, fortunatamente, solo molto fumo e poco arrosto. Ma è evidente che resta l'amarezza nel vedere che movimenti di chiara ispirazione neofascista stiano prendendo sempre più piede e legittimazione. Non a caso le bandiere nere, come dicono le cronache, sono state le note caratterizzanti del corteo dei poundiani. Un brutto ritorno verso un passato che sta diventando sempre più presente. Come i saluti romani e i cori inneggianti al Duce. Le responsabilità non sono solo della destra. Mario Guerrini.