Attualità L'osservatorio di Guerrini: Per 44 anni è stato il monarca dell'atletica leggera sarda. Sergio Lai

Cagliari. Per 44 anni è stato il monarca dell'atletica leggera sarda. Sergio Lai, Presidente del Comitato regionale della Fidal. Nessuno ha giovernato tanto a lungo un Comitato federale sportivo quanto lui. Adesso, però, è finito sotto inchiesta per i conti. La Federazione nazionale ha commissariato il Comitato. Un ispettore mandato da Roma ha compiuto una indagine accurata, secondo la quale sarebbero emerse gravi e continuate irregolarità nelle spese. La segretaria del Comitato (unica dipendente) è la figlia dello stesso Lai, Federica. Che, secondo l'ispettore inviato da Roma con funzioni di Commissario, avrebbe ostacolato l'attività investigativa sui conti. Sia Sergio Lai che la figlia respingono con forza le accuse. Ma il commissario ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica. Parlando di "ammanchi e favori familiari". È una vicenda che scuote profondamente il mondo dell'atletica leggera sarda e in generale di tutto l'ambiente sportivo. Lai ha annunciato una querela nei confronti del Commissario. Intanto il Comitato è stato requisito e sono state sostituite le serrature della porta d'ingresso. A novembre le società di atletica dell'Isola sono chiamate a designare il successore di Lai. Una brutta storia. Comunque vada a finire. Mario Guerrini.